Estaban en lugares prohibidos de Chacabuco

Detalles.
Este es un resumen de los controles realizados por la Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco.
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Se retuvo una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria falta de casco y chapa patente; y una licencia de conducir por circular sin casco. Se labraron 12 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; 2 actas de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por estacionar entre discos; dos actas de intimación por tener vehículo en estado de abandono en la vía pública; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje.
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