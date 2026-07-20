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lunes, 20 de julio de 2026

Estaban en lugares prohibidos de Chacabuco

 


Detalles.

Este es un resumen de los controles realizados por la Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvo una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria falta de casco y chapa patente; y una licencia de conducir por circular sin casco.  Se labraron 12 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; 2 actas de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por estacionar entre discos; dos actas de intimación por tener vehículo en estado de abandono en la vía pública; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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