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lunes, 20 de julio de 2026

Mix de Chacabuco: Almuerzo - Encienden luces - Festejan el Día del Amigo

 

Día del amigo en Chacabuco

Breves.

Almuerzo. La Fundación del Hospital municipal está vendiendo tarjetas para el almuerzo con el que celebra su 40° aniversario el 9 de agosto en el predio de la Sociedad Rural. El costo es de 35 mil pesos.



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El Corte Perfecto

LED. Hoy a las 19.00 en Cadelago y Pasaje Cámpora se realizará el acto de encendido de nuevas luminarias LED en 13 cuadras del barrio Néstor Kirchner: Cadelago e/acceso Hipolíto Yrigoyen hasta Junín, Villegas, pasajes Olmedo, Cámpora, La Plata y Junín.

Día. Esta tarde a las 15.00 en la plaza San Martin la Dirección de la Juventud realizará el festejo del Día del Amigo.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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