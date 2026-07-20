Mix de Chacabuco: Almuerzo - Encienden luces - Festejan el Día del Amigo

Breves.
Almuerzo. La Fundación del Hospital municipal está vendiendo tarjetas para el almuerzo con el que celebra su 40° aniversario el 9 de agosto en el predio de la Sociedad Rural. El costo es de 35 mil pesos.
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