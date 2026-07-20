Convocatoria a Asambleas Electorales de Distrito de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco

Convocatoria.
“Chacabuco, 14 de julio de 2026. Señores Asociados: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 53º y siguientes del Estatuto Social y en el Reglamento respectivo, se los convoca a las Asambleas Electorales de Distritos para el día sábado 19 de Septiembre de 2026 en el horario de 9:00 a 18:00 horas, que tendrán lugar en: -
Distrito nº 1, Distrito nº 2, Distrito nº 3 y Distrito nº 4: En calles Zapiola y Entre Ríos (Colegios Secundarios) de Chacabuco (BA).-
Distrito nº 5: En la Sede del Club Defensores de O´Higgins de O´Higgins (BA).-
Distrito nº 6: En la sede del Sindicato de Luz y Fuerza de Rawson– calle Chacabuco s/n de Rawson (BA).-
Distrito nº 7: En la sede de la Cooperativa Eléctrica en Castilla (BA). -
Volver a Chacabuquero.
Distrito nº 1: Están registrados los asociados con domicilio en el sector comprendido entre Av. Saavedra –números pares- y calle San Martín –números impares- y sus prolongaciones hacia el Norte. También está comprendida la ruta de usuarios rurales nº 085.-
Distrito nº 2: Están registrados los asociados con domicilio en el sector comprendido entre Av. Alsina –números impares- y calle San Martín –números pares- y sus prolongaciones hacia el Este. También está comprendida la ruta de usuarios rurales nº 086.-
Distrito nº 3: Están registrados los asociados con domicilio en el sector comprendido entre Av. Alsina –números pares y calle Belgrano –números impares- y sus prolongaciones hacia el Sur. -
Distrito nº 4: Están registrados los asociados con domicilio en el sector comprendido entre Av. Saavedra –números impares- y calle Belgrano –números pares- y sus prolongaciones hacia el Oeste. -
Distrito nº 5: Están registrados los asociados con domicilio en la localidad de O´Higgins. Se incluyen las rutas de usuarios nº 091, 092 y 093.-
Distrito nº 6: Están registrados los asociados con domicilio en la localidad de Rawson. Se incluyen las rutas de usuarios nº 065, 066, 067 y 068.-
Distrito nº 7: Están registrados los asociados con domicilio en la localidad de Castilla. Se incluyen las rutas de usuarios nº 080, 081 y 082. -
ORDEN DEL DIA: Elección de Delegados Titulares y Suplentes por el término de un (1) año, para participar de las Asambleas y reuniones que durante ese período realice la Entidad, de acuerdo al siguiente detalle: -
Distrito nº 1:49 Delegados Titulares y 9 Delegados Suplentes.-
Distrito nº 2: 49 Delegados Titulares y 9 Delegados Suplentes.-
Distrito nº 3: 54 Delegados Titulares y 10 Delegados Suplentes.-
Distrito nº 4: 35 Delegados Titulares y 7 Delegados Suplentes.-
Distrito nº 5: 6 Delegados Titulares y 2 Delegados Suplentes.-
Distrito nº 6: 10 Delegados Titulares y 2 Delegados Suplentes.-
Distrito nº 7: 4 Delegados Titulares y 2 Delegados Suplentes.-
En la Sede de la Entidad estará a la vista el Padrón de Asociados en condiciones de ser candidatos Titulares y/o Suplentes y para actuar como auspiciantes de listas a partir del 30-07-2026 y a disposición los ejemplares del Estatuto Social y del Reglamento de Asambleas Electorales de Distritos. Hasta el día 19-08-2026 a las 13:00 horas podrán presentarse ante la Junta Electoral en la sede de la Cooperativa, por duplicado, listas de candidatos –para cada uno de los Distritos- para cubrir los cargos de acuerdo al detalle referido. Las listas contarán con la firma de los candidatos propuestos como aceptación de su inclusión y como compromiso de asumir el cargo, en caso de resultar electos. También contarán con la firma de por lo menos diez (10) asociados en carácter de auspiciantes y del apoderado de la lista. Todos deberán ser asociados habilitados. Para ejercer el derecho de voto, el asociado deberá tener integradas las cuotas sociales suscriptas y no tener deudas vencidas con la Cooperativa, ambas exigencias al cierre del ejercicio. En caso de tener deudas vencidas en aquel momento (30 de junio de 2026), a los efectos de poder participar en las Asambleas Electorales de Distritos, el asociado tendrá plazo para cancelarla hasta el 11 de septiembre de 2026 a las 13:00 horas.-
Designación Junta Electoral: El Consejo de Administración designa como integrantes de la Junta Electoral a Dr. Luciano Rouco, Dra. María Débora Di Paolo, Dr. Darío Rosato, señor Matías Vicente y Dra. Jesica Milione.--
Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada.-
Juan Manuel Golía – Secretario Obdulio Hernán Ibañez-Presidente
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Mix de Chacabuco: Almuerzo - Encienden luces - Festejan el Día del Amigo
- Disturbios y una mujer trasladada al Hospital en Chacabuco
- Más incidentes en un barrio de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Demorado en el centro - Accidente en un acceso
- Se encendió la pantalla en un centro apagado en Chacabuco
- Accidente con varios heridos en el acceso a una localidad de Chacabuco
- Estrenaron una obra de Teatro sobre Haroldo Conti en la Capital Federal
- Hubo multa por las vacas y algo más en Chacabuco
- "Se recomienda no avanzar sobre la zona protegida de Chacabuco"
- Más datos sobre el choque en uno de los accesos a Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario