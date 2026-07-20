Cómo sigue el tiempo en Chacabuco

Todo reprogramado.
La llovizna del mediodía llevó a que se reprogramaran actividades oficiales en Chacabuco.
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El festejo del Día del Amigo se llevará a cabo en la tarde del jueves y se suspendió el encendido de las luces LED del barrio Néstor Kirchner que se había planteado para esta noche. Ahora hay que tener en cuenta que se anuncian lluvias aisladas para el martes a la noche y la madrugada del miércoles. La temperatura mínima se mantendrá en torno a los 8 grados centígrados y las máquinas variarán del 16 a 20. Recién se anuncia frío para el inicio de agosto.
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