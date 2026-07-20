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lunes, 20 de julio de 2026

Agradecimiento público al Hospital y a la Policía de Chacabuco

 

Nota pedida.

Como familia, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que, con compromiso, profesionalismo y una profunda calidad humana, acompañaron a nuestro hijo y a nosotros desde el primer momento.



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En primer lugar, nuestro reconocimiento al Hospital Municipal de Chacabuco. Agradecemos especialmente al Dr. Sebastián Bozzini, cirujano y secretario de Salud; al Dr. Marito Villanueva; a la directora de Salud, Celeste Trotti; y a todo el personal del hospital: enfermeras y enfermeros, camilleros, mucamas, personal administrativo y a cada uno de quienes participaron en su atención. Por los nervios y la angustia vividos, seguramente estoy olvidando muchos nombres, pero quiero que sepan que nuestro agradecimiento es para todos ustedes. Su profesionalismo, dedicación y calidad humana fueron fundamentales en un momento de enorme incertidumbre.

Extendemos nuestro agradecimiento al Ministerio Público Fiscal, especialmente al fiscal Dr. Pablo Vespaciano, a la Dra. Érica Matiuz, al Dr. Mariano Tarello y a todo el personal de la Fiscalía, por el compromiso, la seriedad y la dedicación demostrados durante todo el proceso. Asimismo, queremos reconocer el valioso acompañamiento del equipo de Asistencia a la Víctima, cuya contención y apoyo fueron de gran importancia para nuestra familia.

Merece un reconocimiento especial el personal de la Comisaría de Chacabuco, cuyo rápido y eficiente accionar permitió la aprehensión de la agresora cuando intentaba darse a la fuga. Su profesionalismo y pronta intervención fueron determinantes. Pedimos disculpas si alguna persona no ha sido mencionada de manera individual. Sabemos que fueron muchos quienes, desde distintos lugares y funciones, hicieron su aporte con responsabilidad, vocación de servicio y compromiso. Nuestro agradecimiento es para todos y cada uno de ustedes. En una sociedad donde muchas veces se visibilizan únicamente las falencias, creemos que también es necesario destacar y reconocer públicamente a quienes honran su función con responsabilidad, eficiencia y humanidad. A todos ustedes, nuestro más profundo y sincero agradecimiento.

Firma:

Familia Senosiain


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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