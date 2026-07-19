Se encendió la pantalla en un centro apagado en Chacabuco

Tras la final del Mundial 2026
Al término del partido en el que la selección de fútbol de España le ganó a la de Argentina por 1 a 0 se encendió la pantalla gigante dispuesta por el Municipio en el Monumento a San Martín.
Volver a Chacabuquero.
Varios vecinos se acercaron al principal paseo de Chacabuco aunque sin la algarabía de los anteriores encuentros. No obstante, algunos vecinos hicieron sonar las bocinas de sus autos en señal de agradecimiento a los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente con varios heridos en el acceso a una localidad de Chacabuco
- Estrenaron una obra de Teatro sobre Haroldo Conti en la Capital Federal
- Más datos del faltante que sufrió un vecino en Chacabuco
- Hubo multa por las vacas y algo más en Chacabuco
- "Se recomienda no avanzar sobre la zona protegida de Chacabuco"
- Más datos sobre el choque en uno de los accesos a Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- La Municipalidad prepara algo especial para Chacabuco este domingo por la final
- Otro accidente de tránsito con lesionados en Chacabuco
- Accidente en la zona céntrica de Chacabuco
- Problemas en el Parque Industrial de Chacabuco
- Obras preventivas en Chacabuco
- Emergencia de salud en la ruta en Chacabuco
- Desagradable situación en un barrio de Chacabuco
- Muchos secuestros e infracciones llamativas en Chacabuco
- Bomberos: incendio de un auto
No hay comentarios:
Publicar un comentario