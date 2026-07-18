Emergencia de salud en la ruta en Chacabuco

Mediodía.
Este mediodía el sistema de emergencias de Chacabuco se activó ante un problema de salud ocurrido en la ruta en inmediaciones del cruce de las rutas 7 y 30.
Volver a Chacabuquero.
Una persona de sexo masculino sufrió una descompensación mientras circulaba en un auto. La Policía y el SAME fueron al lugar. Se realizó un control en el lugar y el afectado pudo seguir viaje. Quién pidió ayuda fue la pareja. Ambos tenían por destino la ciudad de Junín.
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