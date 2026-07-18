Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

sábado, 18 de julio de 2026

Emergencia de salud en la ruta en Chacabuco

 

Mediodía.

Este mediodía el sistema de emergencias de Chacabuco se activó ante un problema de salud ocurrido en la ruta en inmediaciones del cruce de las rutas 7 y 30.



Volver a Chacabuquero.

Una persona de sexo masculino sufrió una descompensación mientras circulaba en un auto. La Policía y el SAME fueron al lugar. Se realizó un control en el lugar y el afectado pudo seguir viaje. Quién pidió ayuda fue la pareja. Ambos tenían por destino la ciudad de Junín.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Desagradable situación en un barrio de Chacabuco

- Necrológicas I

- Muchos secuestros e infracciones llamativas en Chacabuco

- Bomberos: incendio de un auto

Todavía se habla de esto:

- Tiraron la moto robada al verse descubiertos en Chacabuco

- Conflicto en un control de Tránsito de Chacabuco

- Rastrean a ladrones en Chacabuco

- Mix: Docentes preocupados - Inauguración posterga en Chacabuco

- Demorado en el centro de Chacabuco

- Se definió el futuro de esta línea de colectivos que pasa por Chacabuco

- Vuelco en la ruta 7 en medio de la tormenta

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Infracciones de tránsito en Chacabuco como la de la foto


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)