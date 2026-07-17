Mix: Docentes preocupados - Inauguración posterga en Chacabuco

Breves.
Preocupados. Docentes del Suteba, Sadop y Udocba fueron recibidos por ediles del bloque Fuerza Patria de Chacabuco. Manifestaron su preocupación por la posible modificación del régimen especial de jubilación de este gremio. Posiblemente se impulse su eliminación por parte del Gobierno Nacional.
Volver a Chacabuquero.
Postergada. Se postergó hasta el viernes 24 la inauguración oficial del Torneo de Futsal " Sergio Dopazo" que estaba programada para esta noche. Es porque el padre del director de Deportes, Jorge Giménez, sufre un problema de salud. No obstante, los partidos pautados para el fin de semana se jugarán normalmente.
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