Se presentaron las actividades para las vacaciones de invierno en Chacabuco

Para tener en cuenta.
El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este jueves una nueva conferencia de prensa en donde fueron presentadas las actividades culturales y deportivas del fin de semana, sumando además las actividades programadas para lo que serán las Vacaciones de Invierno 2026. En primer lugar, el Intendente destacó y agradeció a la comunidad por los festejos tras la histórica victoria de Argentina frente a Inglaterra en el Mundial, en donde se registró una celebración llena de alegría y en paz.
Por otro lado, se destacó la presencia de Sergio Dopazo, debido a que se dará este viernes la apertura oficial del 10º Torneo de Futsal Infantil en el Polideportivo Municipal.
Además, estuvo presente Gustavo Díaz Palacio, propietario del Cine Teatro Español, con quien se destacó el trabajo en conjunto al Municipio para brindar espectáculos y películas durante el receso invernal. De esa forma, Díaz Palacio destacó que durante la primera semana de las vacaciones se proyectarán en el Cine películas tales como “Toy Story 5”, “Minions y monstruos”, “Moana”, “La Odisea” y “Spiderman: Nuevo día”.
También, la Directora de Turismo, Andrea Ferreyra, invitó a la comunidad a visitar la Laguna de Rocha durante las vacaciones, en donde además de compartir las instalaciones del predio en familia, se podrán llevar adelante distintas actividades como el avistamiento de aves y kayak, entre otras.
Estuvieron presentes también, además de los ya mencionados, la Subsecretaria de Cultura, Julieta Pederzoli; el Director de Deportes, Jorge Giménez; el Director de la Escuela de Actividades Culturales, Omar “Marci” Arabia; el Director de Juventud, Mariano Riva; la Directora de Niñez y Adolescencia, Fernanda Sierro; el Director del Centro Deportivo Zona Oeste, Gonzalo Correa; y el Subsecretario de Bromatología y Zoonosis, Esteban de Virgilis.
Cronograma de actividades del fin de semana
Viernes 17
20:15 horas - Ceremonia inaugural de 10ª Edición del Torneo de Futsal Infantil "Sergio Dopazo" en el Polideportivo Municipal, en donde se presentarán los 54 equipos que participarán con bienvenida protocolar y show.
21:00 horas - Show "Conexion" a cargo de la Escuela de Ritmos “Extreme Move” en el Teatro Italiano
22:15 horas - Partido inaugural Copa “Sergio Dopazo” de los equipos Romperedes vs Lobitos correspondientes a categorías 2013 en el Polideportivo Municipal
Sábado 18
09:00 horas - Capacitación sobre RCP y uso de DEA (Desfibrilador) y alternativas, en las instalaciones de la UTN
15:00 horas - “Tiempo de jugar” - Festejo de vacaciones de invierno en la Plaza San Martín de Castilla (Frente a la Delegación). Espectáculo de “Tejiendo Historias”, “Canciones con gustito a miel” y Estatua viviente.
Domingo 19
08:30 horas - Senderismo al Golf Club, con un recorrido aproximado de 20 Km, partiendo desde el Polideportivo Municipal
Cronograma de actividades de la primera semana de Vacaciones de Invierno
Lunes 20
“Laberinto de Sabores” en el CIC la Ilusión, jornada a cargo de la Dirección de Niñez y Adolescencia
Celebración del Día del Amigo en Plaza San Martín con DJ en Vivo, juegos, premios y más, organizado por Dirección de Juventud
15:00 horas - Película “Colores perdidos” en el Teatro Italiano
18:00 horas - Película “Super Mario Galaxy” en 3D en el Teatro Italiano
20:00 horas - Película “El Castillo ambulante” en el Teatro Italiano
Martes 21
15:00 horas - Película “Colores perdidos” en el Teatro Italiano
15:00 horas - Básquet 3x3 en el Parque Recreativo Municipal
18:00 horas - Película “Pinocho” en el Teatro Italiano
20:30 horas - Película “Super Mario Galaxy” en 3D en el Teatro Italiano
Miércoles 22
15:30 horas - Espectáculo de K-POP “Cazadoras y guerreras” de Matías Salas en el Teatro Italiano
17:30 horas - Espectáculo de K-POP “Cazadoras y guerreras” de Matías Salas en el Teatro Italiano
Festejo del Día del Amigo solidario en Plaza San Martín junto al Hogar Máximo Gil y el Hogar del Niño
Jueves 23
15:00 horas - Teatro de sombras “Sapo en Buenos Aires” en el Teatro Italiano
Viernes 24
18:00 horas - Espectáculo “Viaje de Magia” en el Teatro Italiano
Sábado 25
14:00 horas - Tarde de Juegos y Manualidades en la Escuela de Actividades Culturales con show del Mago Ezequías, tortas fritas y chocolate
19:00 horas - Espectáculo “Stranger Things” de Matías Salas
Domingo 26
14:00 horas - Tarde de juegos, recreación y programa “Jugar Piola” en el Parque Temático Infantil con cierre del show del Payaso Chocolate
16:00 horas - Espectáculo de Marita Pérez en el Teatro Italiano
19:00 horas - Película “Minions y Monstruos” en 3D en el Teatro Italiano
21:00 horas - Película “Conociendo la Raíz” en el Teatro Italiano
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