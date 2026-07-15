Se presentó un camión municipal de apoyo a los Bomberos de Chacabuco

Esta mañana la Municipalidad presentó un camión de Servicios Públicos para apoyar a los bomberos voluntarios.
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Se trata de una cisterna que tiene un sistema de descarga rápida de agua para llenar una pileta. En pocos minutos se pueden arrojar 10 mil litros. De esta manera se podrá aportar liquido para abastecer a los bomberos en incendios de gran escala. Se hizo un trabajo metalúrgico en Chacabuco para dotar al tanque del camión de una tolva y una válvula.
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