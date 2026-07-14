Accidente en un acceso de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se reportó un accidente de tránsito en uno de los accesos a Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una moto y un camión. Una mujer que iba en el rodado de menor porte fue trasladada al Hospital en ambulancia para control. Ambos rodados había iniciado la marcha momentos antes porque estaban detenidos por el semáforo. Ocurrió en Juan XXIII y Callao.
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