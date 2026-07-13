El Concejo Deliberante aprobó dos proyectos de importancia para Chacabuco

Sesión nocturna.
Esta noche el Concejo Deliberante realizó una sesión nocturna para tratar dos proyectos de importancia para Chacabuco.
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Primero se aprobó rápidamente la autorización al Departamento Ejecutivo para que saque un crédito de tipo leasing en el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la compra de maquinarias destinadas a la cobertura de los Servicios Públicos.
Luego fue el momento de la donación con cargo del edificio del Centro de Altos Estudios a la Universidad Tecnológica Nacional para que pueda desarrollar una sede regional de nivel universitario.
Desde la bancada oficialista se defendió la donación del inmueble de Solís y Olavarría por la importancia que tiene para promover la Educación Pública en Chacabuco. El bloque UCR Pro reconoció que tenía diferencias con el proyecto oficial pero se decidió priorizar el consenso. El bloque de la Libertad Avanza sostuvo que se estaba dando un paso en pos de la UTN regional pero aclaró que no era "un regalo de la Política". El monobloque del Pro Chacabuco comenzó destacando la recuperación del edificio que llevó a cabo el intendente Víctor Aiola y la decisión de volcar el inmueble a la educación universitaria del intendente Rubén Darío Golía. El bloque del Frente Demócrata Liberal recordó que en un principio había propuesto que el edificio fuera usado para que lo usen dependencias que hoy ocupan oficinas alquiladas, aunque decidió apoyar el proyecto oficial, sin antes expresar la preocupación por la falta de planificación inmobiliaria al mantener el cobro del derecho de construcción en atención al desarrollo que puede traer la llegada de estudiantes de otras ciudades. De esta manera se aprobó la donación. Hubo aplausos de los presentes.
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