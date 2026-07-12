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domingo, 12 de julio de 2026

Video: Festejo argentino en el centro de Chacabuco

 

Medianoche 

A caballo, en moto, auto, camioneta o camión, los habitantes de Chacabuco llegaron a Alsina y San Martín para festejar el triunfo de la selección argentina de fútbol en el Mundial 2026.

Hubo quejas por las explosiones producidas por los escapes de motos. 



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