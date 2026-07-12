Medianoche
A caballo, en moto, auto, camioneta o camión, los habitantes de Chacabuco llegaron a Alsina y San Martín para festejar el triunfo de la selección argentina de fútbol en el Mundial 2026.
Hubo quejas por las explosiones producidas por los escapes de motos.
Volver a Chacabuquero.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Video: Festejo argentino en el centro de Chacabuco
- Altercado en el centro de Chacabuco en medio del partido de la selección
Todavía se habla de esto:
- Clausuraron una carnicería de la zona por Triquinosis
- Una entidad festeja el aniversario en el centro de Chacabuco
- Una buena idea para el tren de Chacabuco que llega tarde
- Controles de nocturnidad en Chacabuco: alcoholemia positiva y secuestros
- Madrugada de Chacabuco: Accidente con heridos - Disturbios - Un demorado
- Policiales: Robo en un domicilio - Hurto en un comercio - Infracciones en Chacabuco
- Video: Descargo del Hospital de Chacabuco por un violento episodio
No hay comentarios:
Publicar un comentario