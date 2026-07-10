Descargo del Hospital de Chacabuco por un violento episodio

Comunicado oficial. Se agregó el video del incidente.
La Jefatura de Guardia del Hospital Municipal informa a la comunidad sobre un hecho de violencia ocurrido el viernes 10 de julio de 2026 y expresa su preocupación por las reiteradas agresiones que viene sufriendo el personal de salud.
Volver a Chacabuquero.
A las 14:30 ingresó a la guardia un paciente con un cuadro de atragantamiento por cuerpo extraño. De manera inmediata se activó el protocolo de emergencia. En apenas 28 minutos, el paciente ya tenía colocado el suero, había recibido la medicación correspondiente, se le había realizado una tomografía computada y se había concretado la interconsulta con el gastroenterólogo de guardia, quien se dirigía al hospital para efectuar la extracción del cuerpo extraño mediante una endoscopía de urgencia.
Mientras el equipo médico y de enfermería trabajaba para asistir al adolescente, familiares del paciente protagonizaron un violento episodio que incluyó destrozos en las instalaciones, insultos y amenazas de muerte contra los profesionales de la salud. El hecho fue denunciado ante las autoridades policiales y quedó registrado por las cámaras de seguridad del hospital.
Comprendemos la angustia que puede generar una situación de emergencia, pero la violencia nunca puede ser una respuesta. Atacar al personal de salud y dañar el hospital público perjudica a toda la comunidad.
Nuestro hospital es el único efector de salud de Chacabuco y la Guardia atiende desde las emergencias más críticas hasta una gran cantidad de consultas que no corresponden a un servicio de urgencias. Aun en un contexto de alta demanda, el compromiso del equipo es permanente.
Solicitamos a la comunidad respeto y empatía hacia quienes trabajan todos los días para cuidar la salud de los vecinos. No podemos naturalizar la violencia contra el personal sanitario. Cuidar a quienes nos cuidan es una responsabilidad de todos.
Firman:
Jefe de guardia, Carolina Felice
Directora de Salud, Celeste Trotti
Secretario de Salud, Sebastián Bozzini
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Policiales: Robo en un domicilio - Hurto en un comercio - Infracciones en Chacabuco
- Se informó cuáles caminos de Chacabuco se están arreglando
- No pasaron la soplada en Chacabuco
- Dolorosa situación en una ciudad de la zona
- Un detenido tras un allanamiento en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se supo con qué mataron a la víctima del feminicidio de Junín
- Se supo con qué maratón a la víctima del feminicidio de Junín
- Personas heridas en un barrio de Chacabuco
- Mix: Chacabuco fue nota nacional - Se inaugura una sala - Feria emprendedora
- Falleció un accidentado de Chacabuco
- Ebrios se quedaron sin vehiculos en Chacabuco
- Choque e incidentes en la madrugada de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario