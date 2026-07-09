Mix: Chacabuco fue nota nacional - Se inaugura una sala - Feria emprendedora

Breves.
Nacional. La Nación dedicó un artículo publicado en su sitio web los caminos de Haroldo Conti, el recorrido turístico dedicado a la vida y obra del escritor de chacabuco que fue secuestrado y desaparecido por la última dictadura militar.
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Entre las fuentes se utilizó la tesis elaborada por la licenciada en turismo Florencia Giesolauro. Se citó el siguiente fragmento: “Como chacabuquense, quiero rescatar del olvido todos estos pueblos de la periferia del partido: Haroldo Conti representa un movimiento muy grande, un trabajo en equipo. Y aunque muchas personas desconocen el circuito y no se le dé la importancia que se merece, Los Caminos de Haroldo Conti son una puesta de valor patrimonial de carácter cultural, que lleva consigo la impronta de la memoria y de una comunidad que no olvida”.
Inauguración. Este viernes por la noche se inaugura la sala de la Asociación de teatristas independientes de Chacabuco. la misma está ubicada en calle 25 de Mayo entre Avellaneda y Mendoza.
Feria. Este fin de semana habrá feria de emprendedores en la plaza 5 de agosto. tanto el sábado como el domingo 12 podrá disfrutar de productos elaborados en Chacabuco.
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