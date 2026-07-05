Tragedia cerca de Chacabuco termina con una persona muerta

En este día lluvioso.
Una tragica situación se registró este domingo lluvioso en una ciudad de la zona.
Una persona murió tras una explosión en un galpón en la ciudad de Bragado. Ocurrió esta mañana en Brandsen entre San Martín y Remedios Escalada de San Martin Al parecer, la persona fallecida junto a otra estaban realizando un corte en un tanque que contenía una sustancia combustible. Trabajaron los bomberos de Bragado y el SAME en las tareas de rescate del sobreviviente.
Foto: Bragado Informa
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