Detectaron a más borrachos al volante y retuvieron sus autos en Chacabuco

Detalles
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó que durante la madrugada del domingo se retuvieron cuatro automóviles sus conductores en estado de alcoholemia positivo uno de los mismos se negó hacer el control; seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron dos actas de infracción por girar a la izquierda.
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