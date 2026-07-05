Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

domingo, 5 de julio de 2026

Detectaron a más borrachos al volante y retuvieron sus autos en Chacabuco

 


Detalles

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó que durante la madrugada del domingo se retuvieron cuatro automóviles sus conductores en estado de alcoholemia positivo uno de los mismos se negó hacer el control; seis licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron dos actas de infracción por girar a la izquierda.



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