Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Obdulio.
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- Obdulio Rodolfo Martínez. Falleció a los 87 años. Casa de duelo: Fuerza Aérea 225. Sepelio 5 de julio a las 9.00.
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