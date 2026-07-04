Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

sábado, 4 de julio de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

  Que en paz descanse: Obdulio. 

 

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- Obdulio Rodolfo Martínez. Falleció a los 87 años. Casa de duelo: Fuerza Aérea 225. Sepelio 5 de julio a las 9.00.

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