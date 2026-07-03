Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 3 de julio de 2026

Bomberos: incendio en Chacabuco

 

Esta noche. 

La sirena de bomberos voluntarios fue motivada por un incendió en una vivienda ubicada en 632 entre Santiago del Estero e Italia.



Volver a Chacabuquero.

La Policía llegó primero al lugar y estableció que ya no había llamas. Si quedo humo. Tampoco se constató la presencia de personas atrasadas. Ocurrido en el barrio Los Pioneros.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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