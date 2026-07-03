El colectivo de la Selección Argentina pasa por Chacabuco

Antes del partido contra Cabo Verde en el Mundial de Fútbol.
Uno de los colectivos en los cuales viajó el plantel de la selección argentina de fútbol pasará este viernes por Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de una movida de marketing de Plusmar, empresa que traslada habitualmente al equipo capitaneado por Lionel Messi. En su 50° Aniversario, ha sacado a las rutas los ómnibus utilizados, con un ploteado alegórico. En el caso del corredor La Plata - Junín, justo este viernes, horas antes del partido con Cabo Verde por el Mundial se Fútbol de México, Estados Unidos y Canada, una unidad parará en la estación de Chacabuco en dos oportunidades: 11.40 rumbo a Junín y 14.45 camino a Chivilcoy. Tal vez algún hincha quiera ver el rodado o sacarle una foto.
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