Se realizó un operativo de saturación en la ruta de Chacabuco

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Continúan los procedimientos de saturación en Ruta Nacional Nº 7 y el acceso Hipólito Yrigoyen, dispuestos por la Jefatura Comunal de Chacabuco, en un trabajo mancomunado con la Subsecretaría de Seguridad, a cargo de Mauricio Yonna, con el objetivo de desalentar y prevenir cualquier tipo de actividad ilícita en la ciudad.
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Para estos operativos se convocó a las distintas fuerzas y áreas de seguridad que prestan servicio en Chacabuco, permitiendo desplegar un amplio dispositivo integrado por personal de la Estación de Policía Comunal, el Comando de Prevención Rural, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), móviles policiales de otras dependencias, personal de patrulla y Motorizada de Control Urbano y peritos verificadores de la Planta Verificadora Automotor. Durante los controles se identificaron personas, vehículos y motocicletas, labrándose las actuaciones correspondientes en los casos que así lo requirieron.
Desde la Subsecretaría de Seguridad se informó que estos operativos continuarán de acuerdo con la planificación establecida por las autoridades de seguridad. Desde la Subsecretaría de Seguridad se agradece el compromiso y profesionalismo de todas las fuerzas participantes y del personal municipal que colaboró en el desarrollo de las tareas, destacando los resultados obtenidos durante los procedimientos.
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