Pavimentan 8 cuadras de dos calles muy transitadas de Chacabuco

Contrato.
La Municipalidad de Chacabuco y la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco firmaron un contrato para pavimentar 8 cuadras de dos calles de la ciudad.
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Seis de esas cuadras corresponden a la calle Paso, lo que permitirá terminar el aliviador vehicular entre Saavedra y Juan XXIII.Cabe recordar que hace unas semanas se completó el tramo Doctor Fernández entre Elguea - Román y Savedra.
Las dos cuadras restantes son las de Soberanía Nacional entre el acceso Hipólito Yrigoyen y calle Alberdi. Es para mejorar el tránsito vehícular en este sector de la ciudad.
El intendente Rubén Darío Golía celebró la posibilidad de realizar obra publica en este momento de Argentina y la provincia de Buenos Aires.
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