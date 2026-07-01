Los bomberos de Chacabuco necesitan el apoyo de la comunidad

Salen a las calles.
Los bomberos voluntarios de Chacabuco salen a las calles para buscar el apoyo de la comunidad con el objetivo de concretar la recaudación de fondos necesaria para adquirir un móvil nuevo con hidroelevador.
Volver a Chacabuquero.
Este vehículo reemplazará al móvil escalera que ya tiene 12 años de servicio en el cuartel de chacabuco pero es modelo 1986. Los voluntarios correctamente identificados desde este jueves irán casa por casa vendiendo el remanente de rifas de la entidad. y de esta manera esperan reunir el dinero suficiente para concretar la compra. También se puede conseguir la rifa en el cuartel de la calle Zapiola.
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