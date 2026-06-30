Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

martes, 30 de junio de 2026

Los ganadores del sorteo final de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

 


Esta noche. Ya arrancó. Actualización en vivo.

Esta noche se llevó a cabo el sorteo final de la rifa de la Fundacion del Hospital Municipal de Chacabuco en el Teatro Italiano.



Volver a Chacabuquero.

La velada fue animada por la banda Bimbo Marsiletti. Estos fueron los ganadores (la lista se irá actualizando a medida que se sorteen):

1° premio: Un departamento:

2° premio: Un terreno: 

3° premio: $8.000.000:

4° premio: $7.000.000:

5° premio: $6.000.000:

6° premio: $5.000.000:

7° premio: $4.000.000:

8° premio: $3.000.000: 2704, adquirido por Gisella Naya

9° premio: $2.000.000: 3483, adquirido por Esteban Golía

10° premio: $1.000.000: 5095, adquirido por Jorge Eduardo Romero


Además, se presentó la rifa 2027, que también tendrá como premios finales a un departamento, un terreno y ordenes de compra en efectivo. También habrá sorteos mensajes con 4 premios de 1.500.000 de pesos. Habrá un sorteo especial en marzo con premios de 10 millones de pesos. Precio: 1 pago de 75.000 pesos; o 5 cuotas de 7.000 pesos más 5 cuotas se 8.000 pesos. Cabe recordar que con la recaudación de la rifa se compra equipamiento para el Hospital municipal.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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