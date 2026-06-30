Los ganadores del sorteo final de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

Esta noche. Ya arrancó. Actualización en vivo.
Esta noche se llevó a cabo el sorteo final de la rifa de la Fundacion del Hospital Municipal de Chacabuco en el Teatro Italiano.
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La velada fue animada por la banda Bimbo Marsiletti. Estos fueron los ganadores (la lista se irá actualizando a medida que se sorteen):
1° premio: Un departamento:
2° premio: Un terreno:
3° premio: $8.000.000:
4° premio: $7.000.000:
5° premio: $6.000.000:
6° premio: $5.000.000:
7° premio: $4.000.000:
8° premio: $3.000.000: 2704, adquirido por Gisella Naya
9° premio: $2.000.000: 3483, adquirido por Esteban Golía
10° premio: $1.000.000: 5095, adquirido por Jorge Eduardo Romero
Además, se presentó la rifa 2027, que también tendrá como premios finales a un departamento, un terreno y ordenes de compra en efectivo. También habrá sorteos mensajes con 4 premios de 1.500.000 de pesos. Habrá un sorteo especial en marzo con premios de 10 millones de pesos. Precio: 1 pago de 75.000 pesos; o 5 cuotas de 7.000 pesos más 5 cuotas se 8.000 pesos. Cabe recordar que con la recaudación de la rifa se compra equipamiento para el Hospital municipal.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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