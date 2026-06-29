Un detenido por el homicidio del joven de Chivilcoy

Novedad.
La policía de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo una detención en el marco de la investigación del homicidio de un joven ocurrido el domingo en la ciudad de Chivilcoy
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fue aprendido tras un allanamiento en Carmen de areco un sujeto de 37 años que está acusado ser el autor material del crimen. cabe recordar que Abraham Laguna murió a raíz del disparo de un arma de fuego que recibió en la cabeza. El detenido es de Chivilcoy.
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