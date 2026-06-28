Investigan la muerte de un joven hallado en una ciudad cercana a Chacabuco

Fue identificado.
La Policía de la provincia de Buenos Aires se encuentra investigando la muerte de un joven de 22 años cuyo cuerpo fue encontrado este domingo en un descampado de una ciudad vecina.
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El cadáver fue hallado por una persona particular el cual dio aviso a la policía. ocurrió en Chivilcoy, en inmediaciones de Dorrego y 21. Según el sitio web del diario La Razón, el fallecido se llamaba Abraham Laguna, y presentó una lesión en la cabeza que podría cuadrar con un golpe o un disparo de arma de fuego. Se dio intervención a la Policía Científica.
Foto: De Chivilcoy
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