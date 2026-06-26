Instalaron una estación meteorológica en Chacabuco

Oficial.
El Subsecretario Técnico de la Municipalidad de Chacabuco, Rodolfo Bertinatto, informó que este viernes quedó instalada y puesta en funcionamiento la nueva Estación Meteorológica Local, ubicada en el predio de la Planta Depuradora Oeste.
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Se trata de una estación automática que permitirá registrar en tiempo real parámetros meteorológicos fundamentales, como precipitaciones, temperatura, humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento. Bertinatto explicó que la información obtenida será de gran utilidad para el monitoreo de las condiciones climáticas y para la planificación de obras de infraestructura, especialmente aquellas vinculadas a los desagües pluviales. Además, permitirá contar con registros precisos de las precipitaciones tanto en sectores urbanos como suburbanos, generando datos estadísticos que facilitarán el diseño de futuras intervenciones y la adaptación de la ciudad a los desafíos que plantea el cambio climático.
El funcionario destacó que esta herramienta adquiere especial relevancia ante los pronósticos que anticipan la llegada de un nuevo evento de El Niño, ya que permitirá mejorar la planificación y el desarrollo de la infraestructura urbana. Asimismo, anunció que la estación contará con acceso público mediante un enlace web, desde donde los vecinos podrán consultar en línea toda la información meteorológica, incluyendo las lluvias registradas y las variables climáticas actualizadas de manera permanente, brindando un nuevo servicio para toda la comunidad.
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