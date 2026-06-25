Alerta por un robo cerca de Chacabuco

Últimas horas.
En las últimas horas hubo una alerta regional por un robo.
Volver a Chacabuquero.
Se montó un operativo policial en las rutas para tratar de dar con un vehículo. Se trató de una camioneta Toyota Hilux color bordeaux sustraída en la ciudad de Junín. Al parecer, una cámara de seguridad mostró al vehículo circulando por la autopista en sentido a Chacabuco.
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