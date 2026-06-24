Vecina de Chacabuco contó en un medio nacional como encontró a una mujer desaparecida

Detalles.
La vecina que encontró a Diana Albornoz brindó una nota a un medio nacional.
Volver a Chacabuquero.
Se llama Patricia Gerety. Casualmente, ese mismo dia la vecina había compartido con Chacabuquero la búsqueda de su gato perdido.
Patricia leyó la nota de la búsqueda de Diana Albornoz que publicó La Nación tras el alerta que brindó en su momento la Red Solidaria y la familia de la joven.
“Terminé de leer la nota, levanté la vista y la vi entrar a la estación con un barbijo puesto -le contó Patricia a la Nación-. La reconocí al instante. Le sonreí y ella se vino a sentar al lado mío”.
“Recordaba lo que decía la nota: ‘Si la ven, no le digan que van a llamar a la policía porque se va a querer ir. Solo charlen con ella mientras otra persona llama al 911’”, explicó.
La nota completa se puede leer AQUÍ
Cabe recordar que Chacabuquero habló con Patricia el mismo día del hallazgo.
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