Record para la sensación térmica en Chacabuco este año

Mucho frío.
La sensación térmica ha marcado un record este martes en Chscabuco y la zona.
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Según el Servicio Meteorológico Nacional alcanzó a los -3 grados centígrados a las 7 de la mañana. A poco de haber iniciado el invierno de este año es muy frío. Toda la semana las temperaturas mínimas se ubican entre los 2 y 4 grados, por la noche. Para los que gustan de la lluvia, se las pronostican para la semana que viene.
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