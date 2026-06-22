Gestionan una nueva Fiscalía para Chacabuco

Detalles. Montarán una cámara especial, además
Esta mañana se anunció la presentación de un proyecto para la creación de una segunda Fisscalía para el partido de Chacabuco.
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En el despacho del intendente Rubén Darío Golía la diputada Micaela Olivetto dio a conocer que el proyecto ya tiene tratamiento parlamentario y permite crear un segundo cargo de fiscal para Chacabuco. Esto permitirá un mejor trabajo en la investigación de las causas penales. Hasta ahora la única fiscalía funciona de turno las 24 horas del día en Cervantes entre Alsina y Sarmiento. También se creará otro cargo de defensor oficial. El camino para la concreción del pedido es largo.
En el despacho del intendente Rubén Dario Golía estuvo presente el fiscal Pablo Vespasiano que ponderó la creación de una nueva Fiscalía. Adelantó que próximamente se construirá una camara gesel para poder tomar declaración a menores de edad.
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