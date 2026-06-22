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lunes, 22 de junio de 2026

Relato de un vecino: "Me atacaron a la vuelta de la Comisaría de Chacabuco"

En primera persona.

Un vecino se comunicó con Chacabuquero para contar una situación que vivió en horas de la madrugada de este lunes en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

El corte perfecto

"Esta madrugada en calle San Martin y San Juan a la vuelta de la Comisaría  yo estaba juntando material reciclable, porque soy reciclador y se me acercó un joven con intenciones de atacarme. Entonces agarré mi bicicleta y me fui hasta la Comisaría que está ahí a la vuelta y tuve que pedir ayuda y me corrió y me tiró con una botella. Yo me metí adentro de la comisaría con la bicicleta a pedir ayuda. La policía salió y el muchacho se hacía el loco y la policía lo agarró y él descartó un cuchillo o sea que las intenciones eran malas".

"Es una locura lo que está pasando a la vuelta de la comisaría esta persona se me acercó con un cuchillo con las intenciones de lastimarme", finalizó 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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