Nueva etapa en una búsqueda en Chacabuco

Tras varios días.
Ha comenzado una nueva etapa en la búsqueda de una mascota en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|El perro gran danés "Bosco"
Se radicó una denuncia en la Comisaría por la desaparición del perro gran danés llamado Bosco. No se tiene información de su paradero desde el 29 de julio de 2026. Vivía con sus dueños en el barrio de la quinta 936 entre Miguel Gil y 9 de Julio. Hasta ahora los pedidos de ayuda para ubicar al can habían sido canalizadas por las redes sociales. Hay una recompensa de 500 mil pesos.
El inicio de una causa penal tiene como correlato la inclusión del perro entre los interes de los policías que patrullan la ciudad. Además, se investigarán las cámaras se seguridad. Todo bajo la condición de la Fiscalía de Chacabuco. Quien tenga datos, debe comunicarse con el 911.
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