Bomberos: Incendio en un sector alejado de Chacabuco

Esta noche.
La sirena de bomberos fue motivada por un incendio en una vivienda en calle Tulio Spinetti continuacion.
Volver a Chacabuquero.
Varios móviles fueron comisionados. No obstante, el siniestro fue extinguido antes del arribo de los mismos.
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