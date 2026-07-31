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viernes, 31 de julio de 2026

Fue inaugurado Multi Store en el centro de Chacabuco



Esta tarde.

Esta tarde fue inaugurado el local de Multi Srore, una tiene de regalos y bazar, en pleno centro de Chacabuco.


Muchos vecinos se acercaron a Pueyrredón y Reconquista para poder conocer la variedad de productos que se ofrecen en las amplias góndolas. Pidieron acceder a promociones por inauguración. Lo importante, abre de lunes a domingo 

Estuvieron presentes autoridades municipales y concejales de distintos bloques.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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