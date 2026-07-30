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jueves, 30 de julio de 2026

La Policía fue a una casa de Chacabuco por una situación de inseguridad

 


Esta noche.

Esta noche móviles de la Policía de Chacabuco fueron a una vivienda ante una situación de inseguridad.



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El corte perfecto, chanchería y granja 

Al parecer, los moradores vieron a un intruso en la propiedad. Ocurrió en inmediaciones de Cervantes y Azcuénaga. Es la misma zona donde desde hace tiempo se repiten este tipo de situaciones. Días atrás fue en Belgrano y Coronel Suarez; pero hace unos meses un sujeto fue visto en el patio de un departamento cuando todavía no había caído la noche en Rivadavia y Azcuénaga.


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