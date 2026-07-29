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miércoles, 29 de julio de 2026

Le quisieron robar en Chacabuco

 


Esta noche. Posteriormente, hubo un robo.

Esta noche se reportó un intento de robo en la ciudad de Chacabuco.



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El Corte Perfecto, chanchería y granja

Dos personas quisieron llevarse una moto que estaba en el interior de una vivienda. Uno de los moradores se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y salió al encuentro de los ladrones, logrando que se marcharan. Se llamó a la policía pero no hubo denuncia. Ocurrió en Pringles entre Brandsen y Coronel Suárez.

Posteriormente, otra vecina puso en conocimiento de la Policía que le sustrajeron una moto Mondial 110.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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