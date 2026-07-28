Fin de semana para chicos y grandes en la EAC de Chacabuco

Variada propuesta.
La Escuela de Actividades Culturales (EAC) de la Municipalidad de Chacabuco continúa con una intensa agenda para el próximo fin de semana, que combinará las últimas actividades de las Vacaciones de Invierno con una propuesta musical de primer nivel. Tras el gran acompañamiento de la comunidad en las dos primeras jornadas del ciclo, que reunieron a cerca de mil personas, la EAC invita a participar de las actividades programadas para el sábado 1 y el domingo 2 de agosto.
Volver a Chacabuquero.
El sábado 1 de agosto, desde las 14:00, en la sede de la EAC (Avellaneda 127), se llevará adelante una nueva jornada gratuita de Vacaciones de Invierno con juegos, talleres y propuestas recreativas para toda la familia. A las 15:00 se presentará el espectáculo Títeres de Lucy, mientras que a las 16:00 será el turno de Danilero Circo, con un show que incluirá globoflexia y entretenimiento para los más chicos.
Ese mismo sábado, a las 21:00, la Escuela de Actividades Culturales será escenario del concierto "Universo Piazzolla", a cargo de Ferraris Dúo. La propuesta reunirá a dos generaciones de músicos en un recorrido por la obra de Astor Piazzolla, interpretada en mandolín y piano. Las entradas tienen un valor de $8.000.
El domingo 2 de agosto, desde las 14:00, el cierre de las Vacaciones de Invierno se trasladará a la Plaza San Martín, donde habrá talleres de creación, juegos, manualidades, música en vivo y talleres de baile. Todas las actividades serán libres y gratuitas, con el objetivo de ofrecer una propuesta recreativa y cultural para disfrutar en familia.
Desde la Escuela de Actividades Culturales destacaron la excelente respuesta del público durante las primeras jornadas e invitaron a toda la comunidad a participar de este gran cierre de las Vacaciones de Invierno y de la variada programación cultural preparada para el fin de semana.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Se abre la inscripción para ser portero o auxiliar de cocina en escuelas de Chacabuco
- Para qué sirven los medicamentos que ahora son de venta libre en Argentina
- Varias personas ingresaron a una casa mientras los moradores dormían en Chacabuco
- Hubo secuestros de motos durante los últimos dos días en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Firmaron convenios para garantizar servicios de transporte para Chacabuco y otras ciudades
- Joven agredido en el centro de Chacabuco
- Joven agredido en el centro de Chacabuco
- Vecino accidentado en Chacabuco
- Dos jugadores internacionales, uno de Chacabuco, otro de la selección
- Accidente con una lesionada en Chacabuco
- Mix: En La Plata hablan de Chacabuco - Homenaje - Carrera por el aniversario
- La Municipalidad licita la construcción de 30 viviendas en Chacabuco
- Necrológicas III del domingo
No hay comentarios:
Publicar un comentario