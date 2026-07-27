Vecino accidentado en Chacabuco

Este lunes.
Un vecino sufrió un accidente este lunes en Chacabuco y fue hospitalizado.
Volver a Chacabuquero.
Cayó de su moto mientras circulaba. Es fe apellido Décima y tiene 72 años. La esposa no había sido informada de la situación y llamó a la Policía para dar cuenta de su desaparición, dado que no había regresado a la casa tras ausentarse antes del mediodía. Finalmente se estableció que se encontraba en el nosocomio local.
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