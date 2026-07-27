Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

lunes, 27 de julio de 2026

Vecino accidentado en Chacabuco

 

Este lunes.

Un vecino sufrió un accidente este lunes en Chacabuco y fue hospitalizado.



Volver a Chacabuquero.

Cayó de su moto mientras circulaba. Es fe apellido Décima y tiene 72 años. La esposa no había sido informada de la situación y llamó a la Policía para dar cuenta de su desaparición, dado que no había regresado a la casa tras ausentarse antes del mediodía. Finalmente se estableció que se encontraba en el nosocomio local.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Necrológicas III

- Dos jugadores internacionales, uno de Chacabuco, otro de la selección

- Accidente con una lesionada en Chacabuco

- Mix: En La Plata hablan de Chacabuco - Homenaje - Carrera por el aniversario

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- La Municipalidad licita la construcción de 30 viviendas en Chacabuco

- Necrológicas III del domingo

Todavía se habla de esto:

- Le robaron la moto

- Choques en la noche de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Conflicto y moto incendiada - Choque

- Necrológicas II

- "Gracias para el Hospital de Chacabuco por la atención y la contención"

- Incidentes en la madrugada de Chacabuco 

- Necrológicas I

- Problemas en la noche de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)