Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Arsenio.
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Arsenio Castello "Rata*. Falleció a los 82 años. Casa de duelo: OHiggins. Sepelio: a las 18.30.
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