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domingo, 26 de julio de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Arsenio. 

 

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Arsenio Castello "Rata*. Falleció a los 82 años. Casa de duelo: OHiggins. Sepelio: a las 18.30.

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