Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

sábado, 25 de julio de 2026

Infracciones que se repiten a diario en Chacabuco

 


Detalles 

Este es el resultado de los operativos de control realizados por la Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco 



Volver a Chacabuquero.

Se retuvo un automóvil por circular sin licencia de conducir; una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria; una licencia de conducir por circular sin seguro obligatorio. Se labraron un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (entre discos); siete actas de infracción por girar a la izquierda; seis actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por arrojar agua a la vía pública.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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