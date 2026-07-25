Infracciones que se repiten a diario en Chacabuco

Detalles
Este es el resultado de los operativos de control realizados por la Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco
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Se retuvo un automóvil por circular sin licencia de conducir; una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria; una licencia de conducir por circular sin seguro obligatorio. Se labraron un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (entre discos); siete actas de infracción por girar a la izquierda; seis actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por arrojar agua a la vía pública.
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