Empresa de Chacabuco se sumó a dos sociedades por proyectos de envergadura nacional

Directorios similares.
Una empresa de Chacabuco se sumó a dos sociedades conformadas para poder realizar la explotación de dos proyectos de envergadura nacional.
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Se trata de Guigivan SRL que gracias a este armado empresarial puede participar en licitaciones de concesiones de rutas y autovías. Chacabuquero ya había informado que la misma firma formaba parte de Autovía del Centro con una sociedad anónima de la familia Cartellone.
La primera sociedad se llama Autovía del Litoral SA con domicilio en Av. Leandro N. Alem 466, piso 7°, Ciudad de Buenos Aires. 5. "La Sociedad tiene por objeto único y exclusivo la celebración, ejecución y administración del Contrato de Concesión que tiene por objeto la Concesión de Obra Pública por peaje para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la ley 17.520 y sus modificatorias, Tramo Litoral de la Etapa III del Proyecto denominado “Red Federal de Concesiones”.
La socia de la chacabuquense es Autovía Construcciones y Servicios SA (continuadora de Autovía Bs As a Los Andes S.A.), con sede social en Machado 2548, Castelar, Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires.
El directorio está integrado por Presidente: Alejandro Cartellone; Vicepresidente: Mario Cartellone; Vocal Titular: Juan Manuel Rubio; Director Suplente: Federico José Reibenstein. Comisión Fiscalizadora: Síndicos Titulares: Ricardo Andrés Paolina, Alejandro Javier De Simone y Juan Ignacio Renna. Síndicos Suplentes: Laura Vanesa Martínez, Cynthia Deokmelian y Paula Andrea Sotelo.
La segunda sociedad se llama Autovía del NOA SA: "La Sociedad tiene por objeto único y exclusivo la celebración, ejecución y administración del Contrato de Concesión que tiene por objeto la Concesión de Obra Pública por peaje para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje en el marco de la ley 17.520 y sus modificatorias, Tramo Noroeste de la Etapa III del Proyecto denominado “Red Federal de Concesiones”.
En este caso, además de Autovía Construcciones y Servicios SA (continuadora de Autovía Bs As a Los Andes S.A.), en la sociedad participa VAPEU SRL, con sede social en calle Berutti 284, San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. El directorio está integrado por las mismas personas que la anterior: Presidente: Alejandro Cartellone; Vicepresidente: Mario Cartellone; Vocal Titular: Juan Manuel Rubio; Director Suplente: Federico José Reibestein. Los directores constituyen domicilio especial en la sede social. Síndicos Titulares: Ricardo Andrés Paolina, Alejandro Javier De Simone y Juan Ignacio Renna. Síndicos Suplentes: Laura Vanesa Martínez, Cynthia Deokmelian y Paula Andrea Sotelo.
Foto: Infobae
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