Más ganchos detectados en las calles y otras infracciones de Chacabuco

Detalle.
A continuación se detalla el resultado de los operativos realizados por personal de la Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco este miércoles.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvieron un automóvil por circular con licencia de conducir vencida; siete motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, tres de las mismas sin chapa patente; y cuatro licencias de conducir por circular sin casco.
Se labraron dos actas de infracción por poseer enganche sobresaliente; tres actas de infracción por girar a la izquierda; y seis actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Derivaciones de un allanamiento en Chacabuco
- Moto de Chacabuco embestida en otra ciudad
- El desesperado pedido de una madre al Juzgado de Paz y a la Fiscalía de Chacabuco
- Le quisieron robar en Chacabuco
- Empresa de Chacabuco damnificada por la situación financiera de un cliente
- Detienen a acusados de robar a un conocido de Chacabuco
- La Municipalidad pide colaboración a los vecinos de Chacabuco
- Registro de lluvia de Chacabuco y la zona
- Subasta judicial de una propiedad de Chacabuco por 265 millones de pesos
- Robo bajo la lluvia en el centro de noche
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Sancionados por infracciones variadas en Chacabuco
- Accidente bajo la garúa en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Incendio oloroso en la noche de Chacabuco
- Agradecimiento al Hospital de Chacabuco
- Accidentada en el acceso a Chacabuco
- Comienzan a trabajar en un proyecto para ordenar Chacabuco
- La Liga de Chacabuco anunció cuando se juega está final de fútbol
- Ya se sabe cuando vuelve a salir en sol en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Estaban en lugares prohibidos de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario