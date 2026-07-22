Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 22 de julio de 2026

Más ganchos detectados en las calles y otras infracciones de Chacabuco

Detalle.

A continuación se detalla el resultado de los operativos realizados por personal de la Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco este miércoles.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvieron un automóvil por circular con licencia de conducir vencida; siete motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, tres de las mismas sin chapa patente; y cuatro licencias de conducir por circular sin casco.

Se labraron dos actas de infracción por poseer enganche sobresaliente; tres actas de infracción por girar a la izquierda; y seis actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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