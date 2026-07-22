Detienen a acusados de robar a un conocido de Chacabuco

Persecución.
La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo en las últimas horas a dos sujetos acusados de cometer robos con un particular método. Entre las víctimas hay una persona conocida en Chacabuco.
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La detención se produjo anoche en Junín tras una persecución que terminó con el auto de los sospechosos volcado. Los detenidos fueron identificados como José Gabriel Ramírez de 44 años, y Sergio Daniel Pino, de 46 años. No sufrieron lesiones.
Se los acusa de cometer robos en Junín usando un handy para inhibir la señal de las llaves electrónicas de los rodados. Es un método muy difundido que requiere que los ladrones estén cerca de los vehículos para emitir un señal de radio en el momento justo cuando el dueño cree estar cerrando su vehículo con la llave distancia.
Uno de los robos por los que se los investiga fue denunciado por Ariel Ceregido, conocido en la zona por ser el representante de la VTV Noroeste. En abril, le sustrajeron una notebook del interior de una camioneta que había dejado estacionada afuera de un supermercado de Junín. En este caso fue forzada la cerradura de la puerta del vehículo. Fue en abril.
En junio otra persona denunció que le robaron del interior de una camioneta que había estacionado frente a otro supermercado, un maletín conteniendo 1.700.000 de pesos y dos títulos de máquinas agrícolas.
En julio, también en Junín, una mujer denunció que le sustrajeron una pistola que había dejado dentro de una camioneta. En esta oportunidad la víctima llegó a ver como uno de los sospechosos rondaba en torno del vehículo.
La investigación de la DDI de Junín permitió establecer que los sospexhosos se movilizaban en un auto Renault Megane. En la noche del martes el coche fue avistado en Junín y fue así como los detectives persiguieron y lograron detener a los acusados. En el coche se encontraron 1 handy, 2 celulares; 3 pendrives, y 1.053.370 de pesos.
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