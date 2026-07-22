Que en paz descanse: Teresa.
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- Teresa Josefa Caba viuda de Rossetti. Falleció a los 82 años. Cas de duelo: Cervantes 521. Sepelio a las 16.30
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