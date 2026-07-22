Sancionados por infracciones variadas en Chacabuco

Detalles.
Este es el informe sobre los controles del día de la Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvo un automóvil por circular sin documentación reglamentaria; dos automóviles por no dar cumplimiento con el acta de intimación (Vehículo en estado de abandono); una licencia de conducir por circular sin casco y seguro obligatorio. Se labraron dos actas de infracción por girar a la izquierda; siete actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por enganche sobresaliente; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje; y un acta de infracción por arrojar basura a la vía pública.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente bajo la garúa en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Incendio oloroso en la noche de Chacabuco
- Agradecimiento al Hospital de Chacabuco
- Accidentada en el acceso a Chacabuco
- Comienzan a trabajar en un proyecto para ordenar Chacabuco
- La Liga de Chacabuco anunció cuando se juega está final de fútbol
- Ya se sabe cuando vuelve a salir en sol en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Estaban en lugares prohibidos de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario