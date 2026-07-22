Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 22 de julio de 2026

Sancionados por infracciones variadas en Chacabuco

Detalles.

Este es el informe sobre los controles del día de la Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvo un automóvil por circular sin documentación reglamentaria; dos automóviles por no dar cumplimiento con el acta de intimación (Vehículo en estado de abandono); una licencia de conducir por circular sin casco y seguro obligatorio. Se labraron dos actas de infracción por girar a la izquierda; siete actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por enganche sobresaliente; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje; y un acta de infracción por arrojar basura a la vía pública.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278



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