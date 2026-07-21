Comienzan a trabajar en un proyecto para ordenar Chacabuco

Proyecto de muchos sectores
Esta mañana se presentó en la Municipalidad el diagnóstico para comenzar a discutir un Código de Urbano para Chacabuco.
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El acto se llevó a cabo en la planta alta del Palacio Municipal con la presencia del intendente Rubén Darío Golía. Esta iniciativa es financiada por el Consejo Federal de Inversiones. El diagnóstico fue elaborado por una consultora privada.
El Código que se busca generar se trata de un conjunto de normas legales que regula cómo se usa, divide y edifica el territorio de un municipio o ciudad. Es el "manual de instrucciones" que determina qué se puede construir, dónde se puede hacer y con qué características. Su objetivo principal es organizar el crecimiento de la ciudad para garantizar la convivencia, la seguridad, los servicios públicos y el cuidado del medio ambiente.
De ahora en más habrá reuniones con diferentes sectores para acordar la normativa en un plazo de 8 meses. Posteriormente habrá que elaborar un proyecto de ordenanza en acuerdo con las disposiciones provinciales.
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