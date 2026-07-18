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sábado, 18 de julio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Jorge. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

-  Jorge Raúl Giménez. Falleció a los 82 años. Sepelio a las 10.00.

Era el padre del director de Deportes, Jorge Giménez.

-


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