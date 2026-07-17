Conflicto en un control de Tránsito de Chacabuco

Vecinos y agentes.
Una vecina se quejó del trato recibido por su novio en un control de Tránsito en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Según dijo, el vehículo fue retenido por no tener la patente colocada. No obstante, lo que generó el disgusto fue lo que siguió. Lo explicó en un mensaje: "Para que vean qué clase de (personal) de Tránsito tiene Chacabuco, tratando de menos a las mujeres, diciendo que lo único que sabemos hacer es tomar mate, que le agarre los testiculos y haciéndole señas de que le va a pegar a mi novio. Nadie se resistió a la moto, yo se la iba a dar. ¡Una vergüenza, la verdad!"
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Rastrean a ladrones en Chacabuco
- Mix: Docentes preocupados - Inauguración posterga en Chacabuco
- Demorado en el centro de Chacabuco
- Se definió el futuro de esta línea de colectivos que pasa por Chacabuco
- Vuelco en la ruta 7 en medio de la tormenta
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Infracciones de tránsito en Chacabuco como la de la foto
Todavía se habla de esto:
- Se presentaron las actividades para las vacaciones de invierno en Chacabuco
- Cayó otra moto ruidosa en Chacabuco
- Varios accidentes de tránsito en Chacabuco
- Esta cartera municipal de Chacabuco tiene nuevo número telefónico
- Otro robo en la noche de Chacabuco
- Le robaron a una vecina de Chacabuco
- Último día de la semana para ir a la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco
- Agradecimiento público de una vecina por el cambio en los festejos en Chacabuco
- Hubo disturbios tras los festejos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario