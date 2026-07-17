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viernes, 17 de julio de 2026

Conflicto en un control de Tránsito de Chacabuco

 


Vecinos y agentes.

Una vecina se quejó del trato recibido por su novio en un control de Tránsito en Chacabuco.



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Según dijo, el vehículo fue retenido por no tener la patente colocada. No obstante, lo que generó el disgusto fue lo que siguió. Lo explicó en un mensaje: "Para que vean qué clase de (personal) de Tránsito tiene Chacabuco, tratando de menos a las mujeres, diciendo que lo único que sabemos hacer es tomar mate, que le agarre los testiculos y haciéndole señas de que le va a pegar a mi novio. Nadie se resistió a la moto, yo se la iba a dar. ¡Una vergüenza, la verdad!"


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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