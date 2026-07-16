Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Oscar.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)
- Roberto Oscar Sottarelle. Falleció a los 73 años. Casa de duelo: Dr. Casasco 76. Sepelio a las 12.00
-
Necrológicas recientes: QEPD
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Le robaron a una vecina de Chacabuco
- Último día de la semana para ir a la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco
- Agradecimiento público de una vecina por el cambio en los festejos en Chacabuco
- Hubo disturbios tras los festejos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Vuelco en un barrio de Chacabuco
- Video: Festejo argentino en el centro de Chacabuco
- Incendio de un auto en Chacabuco
- Argentina finalista: festejo en Chacabuco sin motos
- Mix: Inauguran el Futsal - Senderismo - Vacaciones en Chacabuco, Castilla y Rawson
- Se presentó un camión municipal de apoyo a los Bomberos de Chacabuco
- Allanamientos contra las motos que festejaron en Chacabuco
- Dos robos en la noche de Chacabuco
- Detenidos en Buenos Aires y La Plata por delitos en Chacabuco y Junín
No hay comentarios:
Publicar un comentario